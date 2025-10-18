Regno Unito leonessa operata ai denti | l’intervento al Big Cat Sanctuary del Kent

Anche i leoni hanno bisogno del dentista. E’ il caso di Lira, leonessa di tre anni che è stata salvata dall’Ucraina, dove era vittima del commercio illegale di animali quando è scoppiata la guerra nel Paese. All’inzio del 2025 è stata trasferita al Big Cat Sanctuary del Kent, Regno Unito, dove si è ambientata bene con sua sorella e altri tre leoni provenienti dall’Ucraina. L’intervento è stato eseguito venerdì 10 ottobre da Peter Kertesz, esperto dentista specializzato in fauna selvatica (che ha curato oltre 450 grandi felini) e da Elliot Simpson-Brown, veterinario della struttura inglese. Lira ha dovuto sottoporsi all’operazione a causa di un ascesso formatosi sotto un dente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

