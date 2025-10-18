Regione Liguria illumina il palazzo per la Giornata contro la tratta di esseri umani

Genovatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche Regione Liguria ha celebrato la Giornata Europea contro la tratta di esseri umani illuminando il ledwall del palazzo della Regione con la scritta dedicata alla ricorrenza. L’iniziativa coincide anche con i 25 anni del Sistema Antitratta italiano, che unisce il contrasto ai reati di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

