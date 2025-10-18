Regione Liguria dieci contributi per i giovani atleti di talento
La Giunta regionale ha approvato, con una dotazione complessiva di 30mila euro, il bando regionale finalizzato alla concessione di dieci contributi a favore di associazioni e società sportive per la valorizzazione dei propri atleti di accertato talento sportivo.“Con questo bando Regione Liguria. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
