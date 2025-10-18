Regione Lazio arrestato per corruzione il consigliere di FdI Enrico Tiero | chi è l’ex Dc accusato di fare favori in cambio di tessere
Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Enrico Tiero, nonché presidente dell’XI Commissione della Regione Lazio – Sviluppo Economico e Attività Produttive, è stato sottoposto agli arresti domiciliari come misura cautelare. È quanto deciso dal giudice per le indagini preliminari (gip) del tribunale di Latina. Tiero è indagato per presunta corruzione ed è stato messo ai domiciliari perché vi sono gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Secondo le ipotesi degli inquirenti, il consigliere di FdI avrebbe utilizzato il proprio ruolo istituzionale per agevolare interessi privati di alcuni imprenditori operanti in settori come alimentare, sanitario e gestione dei rifiuti, intervenendo direttamente su pratiche e procedure amministrative. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Gruppo consiliare PD Regione Lazio - facebook.com Vai su Facebook
Regione Lazio lancia un incentivo per le #mpmi del territorio! Obiettivo: supportare progetti di innovazione, transizione green e digitale, crescita occupazionale. Contributi a fondo perduto da 500.000 € a 10 mln €. Scadenza il 5/3/2026 su https://cliclav - X Vai su X
Regione Lazio, arresti domiciliari per corruzione per il consigliere Enrico Tiero di FdI - E' Enrico Tiero, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e presidente dell'XI Commissione della Regione Lazio - Si legge su iltempo.it
Regione Lazio, arrestato per corruzione il consigliere di FdI Enrico Tiero: chi è l’ex Dc accusato di fare favori in cambio di tessere - Nell'ambito della stessa inchiesta, è stato indagato anche l’assessore regionale ai rifiuti Fabrizio Ghera ... Come scrive open.online
Arrestato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Enrico Tiero: "Favori in cambio di tessere e assunzioni" - Secondo l'accusa, Tiero avrebbe sfruttato il proprio ruolo per agevolare alcuni imprenditori, ricevendo in cambio utilità di varia natura, tra cui una presunta tangente. Segnala today.it