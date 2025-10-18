Regione Lazio arrestato per corruzione il consigliere di FdI Enrico Tiero | chi è l’ex Dc accusato di fare favori in cambio di tessere

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Enrico Tiero, nonché presidente dell’XI Commissione della Regione Lazio – Sviluppo Economico e Attività Produttive, è stato sottoposto agli arresti domiciliari come misura cautelare. È quanto deciso dal giudice per le indagini preliminari (gip) del tribunale di Latina. Tiero è indagato per presunta corruzione ed è stato messo ai domiciliari perché vi sono gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Secondo le ipotesi degli inquirenti, il consigliere di FdI avrebbe utilizzato il proprio ruolo istituzionale per agevolare interessi privati di alcuni imprenditori operanti in settori come alimentare, sanitario e gestione dei rifiuti, intervenendo direttamente su pratiche e procedure amministrative. 🔗 Leggi su Open.online

