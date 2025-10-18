Tempo di lettura: 4 minuti “L’emergenza sanitaria in Campania è una realtà drammatica che colpisce ogni giorno i cittadini. Le liste di attesa bloccate e il sovraffollamento dei pronto soccorso sono solo alcuni degli aspetti di una situazione che richiede interventi immediati e strutturali. I nosocomi non sempre garantiscono condizioni igieniche adeguate, mettendo a rischio la salute dei pazienti. È inaccettabile che in una regione come la Campania, ricca di risorse e potenzialità, si arrivi a tali estremi. La sanità pubblica deve essere una priorità assoluta per le istituzioni regionali. I cittadini campani meritano una sanità che garantisca dignità e sicurezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Regionali, Riggi (Fratelli d’Italia): “Emergenza sanitaria drammatica in Campania”