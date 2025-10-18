Regionali Riggi Fratelli d’Italia | Emergenza sanitaria drammatica in Campania
Tempo di lettura: 4 minuti “L’emergenza sanitaria in Campania è una realtà drammatica che colpisce ogni giorno i cittadini. Le liste di attesa bloccate e il sovraffollamento dei pronto soccorso sono solo alcuni degli aspetti di una situazione che richiede interventi immediati e strutturali. I nosocomi non sempre garantiscono condizioni igieniche adeguate, mettendo a rischio la salute dei pazienti. È inaccettabile che in una regione come la Campania, ricca di risorse e potenzialità, si arrivi a tali estremi. La sanità pubblica deve essere una priorità assoluta per le istituzioni regionali. I cittadini campani meritano una sanità che garantisca dignità e sicurezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
Regionali 2025, Michele Riggi (FdI) scende in campo: “Sanità, ambiente e trasporti le mie priorità” - X Vai su X
DOSSIER - Ceccarelli sorride per le regionali. E sarà in campo per il Comune di Arezzo. L'intervista https://cityne.ws/30Ywi - facebook.com Vai su Facebook
Veneto alle Regionali, il duello Lega-Fratelli d'Italia: tutto quello che divide e che unisce - C’è sempre un istante preciso in cui un’era scolora e il baluginio della successiva quasi abbaglia. Segnala corrieredelveneto.corriere.it