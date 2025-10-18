Regionali lo sfogo di Fabiano Amati | Veto di Schlein sul mio nome? Non ci credo

Brindisireport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni dei firmatari dell'appello a Elly Schlein sarebbero stati “minacciati e ricattati”. È un'accusa pesante quella lanciata dall'assessore regionale Fabiano Amati, che in un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook manifesta tutto il suo disappunto per il no al suo ingresso nella lista. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

regionali sfogo fabiano amatiRegionali, il Pd Puglia sceglie Matarrelli, Amati resta fuori dalla lista. Lo sfogo: "Veto su di me, ero stato emarginato" - Il PD ha deciso, nella sua lista di Brindisi spazio all'ex sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli. Secondo msn.com

Pd Puglia, scontro su Fabiano Amati: Brindisi e Fasano divisi sulla candidatura scrivono alla Schlein - La tensione cresce ora dopo ora fino a chiedere l’intervento della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

