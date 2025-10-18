Regionali Fico lancia la sfida | Qui in Campania la destra non vince

Il mantra di Roberto Fico resta sempre lo stesso: «Niente polemiche». Lo ha ripetuto anche ieri nel suo appuntamento elettorale a Ischia. Ha risposto così, il candidato del. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Regionali, Fico lancia la sfida: «Qui in Campania la destra non vince»

Scopri altri approfondimenti

Regionali Campania, Cirielli: «Fico brava persona ma senza esperienza amministrativa. Nostre priorità sono sanità e sicurezza. oggi la Regione c'è e va governata. Io non sono filo nulla, sono filo alle persone che hanno bisogno» - facebook.com Vai su Facebook

Regionali, Fico presenta la sua lista: esclusi i “signori del voto”, pochi i volti noti - X Vai su X

Regionali, Fico lancia la sfida: «Qui in Campania la destra non vince» - Il mantra di Roberto Fico resta sempre lo stesso: «Niente polemiche». Come scrive ilmattino.it

Regionali Campania, dalle aule di tribunale alle urne: gli avvocati protagonisti della sfida elettorale | I candidati - Le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania, in programma il 23 e il 24 novembre, vedono in corsa anche numerosi avvocati ... Riporta giustizianews24.it

Regionali Campania, Fico lancia la lista civica e vede De Luca: «Avanti con un progetto stabile, alternativo alla destra» - Con la presentazione ufficiale della lista civica “Roberto Fico Presidente” e il faccia a faccia con ... Si legge su giustizianews24.it