Regionali De Luca Round a Fico | il nome del governatore sparisce dalla sua civica
Alla fine il governatore è costretto a capitolare: via il suo nome dalla civica. Ed è il secondo round che incassa Roberto Fico contro De Luca sempre sulle (sue) civiche: prima il no. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Regionali in Campania. La sfida di Piero De Luca: "Lavoriamo perchè il Pd sia il primo partito alle prossime Regionali" #elezioniregionali2025 #regionecampania #regionali2025 #pdcampania #centrosinistra #AgendaPolitica Piero De Luca https://www.agend - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Veneto, applausi per Zaia e cori “Luca, Luca” ad apertura campagna per Stefani Presidente - X Vai su X
Regionali, De Luca. Round a Fico: il nome del governatore sparisce dalla sua civica - Ed è il secondo round che incassa Roberto Fico contro De Luca sempre sulle (sue) civiche: prima il ... Segnala ilmattino.it
Regionali, Piero De Luca: "Il Pd sarà primo partito, porteremo Fico alla vittoria" - Il deputato è intervenuto sulle elezioni a margine dell'evento Asi Salerno Awards, questa mattina, alla Camera di Commercio ... Da salernotoday.it
Regionali Campania, Cirielli: “Fico dica cosa rivendica dei 10 anni di De Luca” - “Io credo che il candidato dei progressisti, Roberto Fico, deve dire cosa rivendica di questi dieci anni di governo De Luca e del Pd che lo ha sostenuto. Lo riporta strettoweb.com