Regionali con Cirielli anche la lista di Noiconsumatori

L' Associazione NoiConsumatori – 1523.it, impegnata nella tutela dei diritti dei cittadini e fondata dall'avvocato Angelo Pisani, annuncia la presentazione di una lista aperta alla società civile, ai professionisti e ai rappresentanti del mondo del lavoro e dell'impegno sociale, per sostenere il progetto politico del candidato presidente Edmondo Cirielli alle prossime elezioni regionali in Campania. " Scendiamo in campo per il cambiamento e per difendere la Campania dalla mala politica – dice Pisani – perché non possiamo più assistere in silenzio ai vergognosi compromessi e alle contraddizioni sulla pelle degli elettori".

