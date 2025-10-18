Regionali con Cirielli anche la lista di Noiconsumatori

Anteprima24.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Associazione NoiConsumatori – 1523.it, impegnata nella tutela dei diritti dei cittadini e fondata dall’avvocato Angelo Pisani, annuncia la presentazione di una lista aperta alla società civile, ai professionisti e ai rappresentanti del mondo del lavoro e dell’impegno sociale, per sostenere il progetto politico del candidato presidente Edmondo Cirielli alle prossime elezioni regionali in Campania. “ Scendiamo in campo per il cambiamento e per difendere la Campania dalla mala politica – dice Pisani – perché non possiamo più assistere in silenzio ai vergognosi compromessi e alle contraddizioni sulla pelle degli elettori”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

regionali con cirielli anche la lista di noiconsumatori

© Anteprima24.it - Regionali, con Cirielli anche la lista di Noiconsumatori

Leggi anche questi approfondimenti

regionali cirielli lista noiconsumatoriRegionali Campania, con Cirielli anche la lista di Noiconsumatori - it, impegnata nella tutela dei diritti dei cittadini e fondata dall'avvocato Angelo Pisani, annuncia la presentazione di una lista aperta ... ilmattino.it scrive

regionali cirielli lista noiconsumatoriRegionali Campania, “Cirielli” e Pd: è già sfida tra candidati - Ieri, la campagna elettorale ha preso la forma ed il volto di Nicola Boccalone (“Cirielli presidente”) e di Giovanni Cacciano e Rosa ... Scrive ilmattino.it

regionali cirielli lista noiconsumatoriRegionali, Cirielli si presenta: "Io l'unico in grado di battere la sinistra" |VIDEO - Il candidato del centro destra alla Presidenza della Campania: "Con De Luca, la nostra regione è ultima in tutto" ... napolitoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Regionali Cirielli Lista Noiconsumatori