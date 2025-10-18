Reggio Calabria bambino si perde sul lungomare | ore di apprensione per la famiglia

Bambino smarrito sul lungomare di Reggio Calabria ritrovato e affidato ai genitori grazie all’intervento umano e tempestivo della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Reggio Calabria, bambino si perde sul lungomare: ore di apprensione per la famiglia

Reggio. Bambino si perde sul lungomare, la Polizia lo ritrova e lo riconsegna ai genitori - REGGIO CALABRIA – Una serata che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia si è conclusa con un lieto fine grazie alla prontezza e alla sensibilità di una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e S ... Riporta msn.com

