Reggiana-Bari 3-1 | biancorossi sconfitti in rimonta a Reggio Emilia
Si ferma ancora il Bari, sconfitto 3-1 al Mapei Stadium – Città del Tricolore da una Reggiana più cinica e capace di sfruttare al meglio l’uomo in più. I biancorossi di Fabio Caserta avevano illuso i propri tifosi con il vantaggio firmato Moncini al 41’, ma sono stati raggiunti nel recupero del. 🔗 Leggi su Baritoday.it
#Reggiana vs #Bari LIVE dalle ore 15:00 https://tuttoreggiana.com/news/400138079750/reggiana-bari-live-dalle-ore-15-00… #ReggianaBari #SerieB - X Vai su X
Reggiana-Bari: venduti 1750 biglietti di cui 734 nel settore ospiti (dato finale Curva Nord) - facebook.com Vai su Facebook
Serie B, il Bari sconfitto sul campo della Reggiana: finisce 3-1 - Al Mapei Stadium biancorossi in vantaggio al 41' con Moncini, poi la rimonta degli avversari con Tavsan che pareggia al 47' del primo tempo. rainews.it scrive
Bari, così non va! A Reggio Emilia ancora una sconfitta e classifica sempre impietosa… - 1 in casa della Reggiana, disputando un buon primo tempo, ma un secondo tempo da dimenticare ... Come scrive barinelpallone.it
Reggiana- Bari: sconfitta biancorossa al Mapei Stadium, finisce 3-1 - Dopo il vantaggio peri biancorossi firmato da Moncini al 41’, i granata reagiscono con carattere: Tavsan trova il ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive