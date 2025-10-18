Reggiana-Bari 3-1 | biancorossi sconfitti in rimonta a Reggio Emilia

Baritoday.it | 18 ott 2025

Si ferma ancora il Bari, sconfitto 3-1 al Mapei Stadium – Città del Tricolore da una Reggiana più cinica e capace di sfruttare al meglio l’uomo in più. I biancorossi di Fabio Caserta avevano illuso i propri tifosi con il vantaggio firmato Moncini al 41’, ma sono stati raggiunti nel recupero del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

