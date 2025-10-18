Si può usare il luogo in cui l’imparzialità dovrebbe essere sacra, il tempio della Giustizia con la bilancia in mano, per promuovere un’iniziativa di parte, contro il governo e chi condivide l’esigenza di separare le carriere dei magistrati? Si può trasformare un’istituzione che appartiene a tutti, come il tribunale, nel posto da cui parte la campagna contro la riforma, il tema che nei prossimi mesi spaccherà in due l’Italia? È corretto invitare scolaresche e cittadini a un evento «sui valori costituzionali», con personaggi dello spettacolo e dell’informazione (tutti di sinistra, ça va sans dire), e usare l’occasione per lanciare il comitato promotore per il No? Domande che l’Anm del distretto di Napoli non si è posta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum sulla giustizia, il tribunale diventa il comitato del No