Reazione a Catena merita la squalifica | cosa è successo è bufera
Le Tre Stagioni tornano a Reazione a Catena. Dopo la vittoria da 76500 euro, Egle, Chiara e Raffaella si sono ripresentate al programma di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Questa volta a sfidarle sono stati i Penne e Pennelli. Durante la puntata un dettaglio però non è passato inosservato. In molti hanno notato le difficoltà degli sfidanti. Ed ecco che su X i telespettatori si sono scatenati. "Per me se non riconosci non sono una signora meriti di essere squalificato e basta", "Mamma mia ma trovano sempre gente più scarsa di loro", "Comunque ste 3 sono scarse. Il problema è che incontrano 3 ancora più scarsi", "Gli sfidanti di oggi sono in trasmissione solo per dire 'la passiamo'", "Praticamente gli sfidanti potevano chiamarsi 'La passiamo'". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altre letture consigliate
“Reazione a Catena” vince il preserale e raggiunge il 26,3% di share, superando i 4 milioni di spettatori (4.224). #AscoltiTv - X Vai su X
Non proprio un colpo di scena, ma una reazione a catena: ora gli striscioni spuntano anche sulla facciata del Mordani, con docenti e lavoratori che in una lettera attaccano duramente il Comune per la decisione e per le mancate iniziative di questi anni per ren - facebook.com Vai su Facebook
Mellone provoca Mediaset: “Reazione a catena? Meglio di Avanti un altro”/ La stoccata a Bonolis - Ricordiamo, infatti, che ben presto torneranno Ciao Maschio, I Fatti Vostri e Linea Verde, i quali si ... Come scrive ilsussidiario.net