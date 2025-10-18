Real Madrid Juve | ufficiali i convocati di Xabi Alonso per il Getafe! Novità importanti su Mbappé e Huijsen ecco chi rischia di saltare il big match di Champions
Real Madrid Juve: Xabi Alonso ha reso nota la lista dei convocati per il Getafe! Novità importanti su Mbappé e Huijsen, chi è a rischio. Un sospiro di sollievo per l’attacco, un’emergenza che non finisce mai in difesa. Il Real Madrid si prepara a un trittico di partite da brividi (Getafe, Juventus e Barcellona) facendo la conta degli assenti. La buona notizia è il recupero lampo di Kylian Mbappé, ma la lista degli infortunati resta lunghissima e preoccupa non poco il tecnico Xabi Alonso. QUI: LA CLASSIFICA DELLA JUVE IN CHAMPIONS LEAGUE Mbappé recupera, ma l’emergenza resta. La stella francese, che si era fermato per un problema alla caviglia dopo il gol contro il Villarreal e aveva lasciato anzitempo il ritiro della sua nazionale, è stato regolarmente inserito nella lista dei convocati per la trasferta di domani contro il Getafe. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Il Real Madrid pronto ad aprire a investitori esterni. Ecco il piano di Florentino Perez: la decisione in assemblea - X Vai su X
L'ex Real Madrid sui problemi di tanti ex colleghi: "Ho sempre pensato a come sarebbe stata la mia vita dopo il calcio" #S#SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Real Madrid Juve: ufficiali i convocati di Xabi Alonso per il Getafe! Novità importanti su Mbappé e Huijsen, ecco chi rischia di saltare il big match di Champions - Novità importanti su Mbappé e Huijsen, chi è a rischio Un sospiro di sollievo per l’attacco, un’emergenza che non finis ... Secondo juventusnews24.com
Verso Real Madrid-Juventus, Xabi Alonso recupera Mbappé: gli assenti a pochi giorni dalla sfida - Il Real Madrid in trasferta contro il Getafe prima di ospitare la Juventus: ecco la situazione dall'infermeria per i blancos. Segnala ilbianconero.com
"Campionato falsato!": Xabi Alonso, la protesta e come sta il Real con un occhio alla Juve - Le parole dell'allenatore spagnolo in conferenza: "Vogliamo fare passi avanti, su Mendy e il modulo... Si legge su tuttosport.com