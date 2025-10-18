Real Madrid Juve | ufficiali i convocati di Xabi Alonso per il Getafe! Novità importanti su Mbappé e Huijsen ecco chi rischia di saltare il big match di Champions

Real Madrid Juve: Xabi Alonso ha reso nota la lista dei convocati per il Getafe! Novità importanti su Mbappé e Huijsen, chi è a rischio. Un sospiro di sollievo per l’attacco, un’emergenza che non finisce mai in difesa. Il Real Madrid si prepara a un trittico di partite da brividi (Getafe, Juventus e Barcellona) facendo la conta degli assenti. La buona notizia è il recupero lampo di Kylian Mbappé, ma la lista degli infortunati resta lunghissima e preoccupa non poco il tecnico Xabi Alonso. QUI: LA CLASSIFICA DELLA JUVE IN CHAMPIONS LEAGUE Mbappé recupera, ma l’emergenza resta. La stella francese, che si era fermato per un problema alla caviglia dopo il gol contro il Villarreal e aveva lasciato anzitempo il ritiro della sua nazionale, è stato regolarmente inserito nella lista dei convocati per la trasferta di domani contro il Getafe. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

