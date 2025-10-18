re carlo e camilla in vaticano il regalo speciale di papa leone xiv

Re Carlo e la Regina Camilla si recheranno in Vaticano per incontrare Papa Leone per due giorni, dal 22 al 23 ottobre. Il Pontefice ha in serbo per il Sovrano un regalo speciale. Re Carlo, il dono di Papa Leone XIV. Più si avvicina la data del loro viaggio, più emergono nuovi dettagli. Carlo e Camilla tornano in Italia, dopo l a visita dello scorso aprile, quando le Loro Maestà riuscirono a incontrare Papa Francesco gravemente malato. Il Re e la Regina saranno nuovamente accolti in Vaticano per un’udienza con Leone XIV. Come è consuetudine, il Re e il Pontefice si scambieranno dei doni e quello che la Santa Sede ha in serbo per Carlo è davvero speciale. 🔗 Leggi su Dilei.it

