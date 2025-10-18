Re Carlo e Camilla in Vaticano il regalo speciale di Papa Leone XIV
Re Carlo e la Regina Camilla si recheranno in Vaticano per incontrare Papa Leone per due giorni, dal 22 al 23 ottobre. Il Pontefice ha in serbo per il Sovrano un regalo speciale. Re Carlo, il dono di Papa Leone XIV. Più si avvicina la data del loro viaggio, più emergono nuovi dettagli. Carlo e Camilla tornano in Italia, dopo l a visita dello scorso aprile, quando le Loro Maestà riuscirono a incontrare Papa Francesco gravemente malato. Il Re e la Regina saranno nuovamente accolti in Vaticano per un’udienza con Leone XIV. Come è consuetudine, il Re e il Pontefice si scambieranno dei doni e quello che la Santa Sede ha in serbo per Carlo è davvero speciale. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche questi approfondimenti
Carlo e Camilla saranno in Vaticano giovedì prossimo 23 ottobre. Faranno visita a Papa Leone XIV: il viaggio, illustrato nei dettagli in un briefing nella Santa Sede, sarà articolata e vivrà momenti di spiritualità come ha chiesto Re Carlo. Vai su Facebook
Carlo e Camilla il 22 e 23 ottobre da Leone: per la prima volta dopo 500 anni il re e il Papa pregheranno insieme - X Vai su X
Re Carlo e Camilla d’Inghilterra in visita in Vaticano il 23 ottobre - In occasione dell’anno giubilare, il Re e la Regina d’Inghilterra saranno accolti in udienza da Papa Leone XIV. tg24.sky.it scrive
Re Carlo III e la regina Camilla in Vaticano il 23 ottobre per il Giubileo - Visita ufficiale con Papa Leone XIV, preghiera ecumenica in Cappella Sistina e cerimonia a San Paolo fuori le Mura ... Si legge su rainews.it
Re Carlo pregherà in pubblico col Papa in Vaticano - Il 23 ottobre la visita di Stato del sovrano britannico e la moglie Camilla (ANSA) ... Lo riporta ansa.it