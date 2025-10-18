Rassegna scena festa e memoria | il mago di Oz ad Altavilla Milicia
Ultime date della rassegna “Scena, festa e memoria”, il piccolo festival di arte e spettacolo che si muove tra tradizione e innovazione ospitato dai comuni di comuni di Altavilla Milicia e Trabia per riportare la cultura nei luoghi della quotidianità per riscoprire spazi, storie e legami. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Lo spettacolo per bambini “Il Mago di Oz” chiude ad Altavilla Milicia e Trabia il festival “Scena, festa e memoria” - ] ... Riporta blogsicilia.it
