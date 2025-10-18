Rassegna scena festa e memoria | il mago di Oz ad Altavilla Milicia

Palermotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultime date della rassegnaScena, festa e memoria”, il piccolo festival di arte e spettacolo che si muove tra tradizione e innovazione ospitato dai comuni di comuni di Altavilla Milicia e Trabia per riportare la cultura nei luoghi della quotidianità per riscoprire spazi, storie e legami. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Lo spettacolo per bambini “Il Mago di Oz” chiude ad Altavilla Milicia e Trabia il festival “Scena, festa e memoria” - ] ... Riporta blogsicilia.it

rassegna scena festa memoriaLa memoria in scena - spettacolo di improvvisazione teatrale il 24 ottobre al teatro Paisiello a Lecce - Il sipario del Teatro Paisiello si apre su un’esperienza artistica che fonde passato e presente, realtà e improvvisazione. Riporta lecceprima.it

La rassegna che porta la memoria in scena - Scritta da Paolo Pennacchini e da Andrea Merendelli, che ne cura anche la regia, e interpretata dagli abitanti della Valtiberina,... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Rassegna Scena Festa Memoria