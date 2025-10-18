Raro gatto selvatico avvistato nel Lazio | Calibra i suoi movimenti su quelli delle prede
Un raro gatto selvatico è stato ripreso nella Riserva della Selva del Lamone grazie al progetto Rerum, che monitora la fauna con fototrappole e registratori acustici. Le immagini tra Lazio e Toscana svelano nuove dinamiche di predazione e confermano l’espansione della specie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
