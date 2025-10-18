Rapporto | la priorità di trasferimento del Manchester United a gennaio emerge quando Ruben Amorim schiera la sostituzione

Notizia fresca giunta in redazione: Il Manchester United ha un problema in attacco con la squadra che finora ha segnato solo nove gol in sette partite. I nuovi acquisti Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo e Matheus Cunha non sono riusciti ad avere l’impatto che il Manchester United avrebbe sperato. Anche Joshua Zirkzee, arrivato lo scorso anno, ha faticato ad ambientarsi all’Old Trafford. Da quando è arrivato dal Bologna, l’attaccante olandese ha segnato solo sette gol e fornito tre assist in 53 presenze, un ritorno deludente per un giocatore una volta visto come una soluzione a lungo termine nel ruolo di numero 9. 🔗 Leggi su Justcalcio.com