Rapporto | la priorità di trasferimento del Manchester United a gennaio emerge quando Ruben Amorim schiera la sostituzione
Il Manchester United ha un problema in attacco con la squadra che finora ha segnato solo nove gol in sette partite. I nuovi acquisti Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo e Matheus Cunha non sono riusciti ad avere l'impatto che il Manchester United avrebbe sperato. Anche Joshua Zirkzee, arrivato lo scorso anno, ha faticato ad ambientarsi all'Old Trafford. Da quando è arrivato dal Bologna, l'attaccante olandese ha segnato solo sette gol e fornito tre assist in 53 presenze, un ritorno deludente per un giocatore una volta visto come una soluzione a lungo termine nel ruolo di numero 9.
