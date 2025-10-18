Rapinata e minacciata di morte dai banditi Ma secondo la procura si è inventata tutto

Ai carabinieri aveva raccontato i dettagli della rapina con la voce rotta e dettagli precisi, apparentemente concordanti: l'arrivo dei due banditi, lei gettata a terra e poi immobilizzata con il nastro adesivo, malmenata, costretta ad assistere alla razzia all'interno della sua abitazione di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it