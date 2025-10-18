Ranucci | bomba inquietante salto qualità

8.00 All'indomani della bomba esplosa davanti a casa sua a Pomezia, il giornalista di Report Sigfrido Ranucci lamenta il "salto di qualità preoccupante" delle minacce e intimidazioni contro di lui. "Avrebbero potuto ammazzare una persona, avrebbero potuto ammazzare mia figlia. Hanno usato almeno 1 kg di esplosivo", dice al Corsera denunciando "un clima di isolamento e delegittimazione" Annunciati qualche giorno fa i nuovi temi di Report:"Potrebbe non essere una coincidenza".A Repubblica: negli anni vari segnali."Per me non cambia nulla". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

