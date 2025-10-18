Ranucci | bomba inquietante salto qualità

8.00 All'indomani della bomba esplosa davanti a casa sua a Pomezia, il giornalista di Report Sigfrido Ranucci lamenta il "salto di qualità preoccupante" delle minacce e intimidazioni contro di lui. "Avrebbero potuto ammazzare una persona, avrebbero potuto ammazzare mia figlia. Hanno usato almeno 1 kg di esplosivo", dice al Corsera denunciando "un clima di isolamento e delegittimazione" Annunciati qualche giorno fa i nuovi temi di Report:"Potrebbe non essere una coincidenza".A Repubblica: negli anni vari segnali."Per me non cambia nulla". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Bomba Sigfrido Ranucci, la scoperta agghiacciante: “Fatta esplodere così. Lo sapevano benissimo” - facebook.com Vai su Facebook

Una bomba distrugge l'auto di Sigfrido Ranucci: attivata da una miccia. Un passante ha visto un uomo incappucciato. L'esplosione ha coinvolto le macchine del conduttore di Report e della figlia, a Pomezia. Indaga l'Antimafia. #ANSA - X Vai su X

Sigfrido Ranucci: «Potevano ammazzare mia figlia. Hanno usato almeno un chilo di esplosivo». Non è la prima esplosione - «Mia figlia è passata davanti alla mia auto pochi minuti prima dell'esplosione, avrebbero potuto ammazzare una persona, avrebbero potuto ammazzare mia figlia. Scrive leggo.it

Ranucci Bomba sotto casa - Con quasi un chilo di materiale esplosivo, molto probabilmente polvere pirica pressata. Secondo quotidiano.net

Bomba Ranucci, "si alza tiro attacchi" - Condannando l'attentato sotto casa del giornalista di Report Ranucci, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti denuncia "l'inquietante salto di qualità degli attacchi al giornalismo di ... Segnala rainews.it