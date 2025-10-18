Ranucci | Un clima di isolamento e di delegittimazione nei miei confronti

Il giornalista Sigfrido Ranucci ha parlato a "Il Corriere della Sera" in merito all'attentato avvenuto ai suoi danni nei pressi dell'abitazione di Pomezia. Il giornalista ha dichiarato di essere preoccupato soprattutto per la figlia che aveva parcheggiato la propria auto vicino a quella del padre ed avrebbe potuto subire conseguenze gravi in seguito all'esplosione. Di seguito le parole del giornalista riportate anche da Rainews. Ranucci: "Avrebbero potuto ammazzare una persona". Così il giornalista di Report: "Mia figlia è passata davanti alla mia auto pochi minuti prima dell'esplosione, avrebbero potuto ammazzare una persona, avrebbero potuto ammazzare mia figlia.

