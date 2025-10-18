Ranucci Schlein | Con la destra al governo democrazia a rischio Meloni si infuria | Vergognati getti ombra sulla Nazione

Roma, 18 ottobre 2025 - Duro botta e risposta oggi tra Elly Schlein e Giorgia Meloni dopo l’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. "In Italia c'è una estrema destra al governo che sta tagliando la spesa pubblica, la sanità, la scuola, sta bloccano le nostre proposte di salario minimo. Stanno producendo solo propaganda, odio e polarizzazione. La settimana scorsa Meloni a Firenze ha detto che l'opposizione è peggio di Hamas. Voglio s olidarizzare con Ranucci vittima di un attentato terribile: la libertà e la democrazia è a rischio quando l'estrema destra è al governo ", le parole di fuoco della leader del Pd. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ranucci, Schlein: “Con la destra al governo democrazia a rischio”. Meloni si infuria: “Vergognati, getti ombra sulla Nazione”

