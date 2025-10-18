Ranucci Schlein accusa la premier di estrema destra Meloni | Siamo al delirio

"Vergogna, Elly Schlein". Parole forti, nette, tranchant. Giorgia Meloni non è rimasta in silenzio di fronte all'ennesimo attacco strumentale della segretaria del Partito Democratico, che nel suo intervento al congresso del Pse sembrerebbe aver posto l'accento un collegamento tra "l'estrema destra al governo" e l'attentato subito da Sigfrido Ranucci. Andiamo per gradi. Ospite ad Amsterdam dell'evento socialista, la Schlein ha intonato il consueto ritornello contro il governo, ma con toni decisamente più duri: "In Italia c'è una estrema destra al governo che sta tagliando la spesa pubblica, la sanità, la scuola, sta bloccano le nostre proposte di salario minimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ranucci, Schlein accusa "la premier di estrema destra". Meloni: "Siamo al delirio"

