Ranucci il pedinamento da Roma poi la bomba con la miccia a mano | Tre boati due colpi quell’esplosione non è stata l’unica 

Xml2.corriere.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli attentatori sapevano che il giornalista sarebbe tornato a casa a Campo Ascolano dopo due giorni di assenza. Hanno atteso che la scorta lo lasciasse e andasse via. Il contrattempo per l'arrivo in auto della figlia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

ranucci il pedinamento da roma poi la bomba con la miccia a mano tre boati due colpi quell8217esplosione non 232 stata l8217unica160

© Xml2.corriere.it - Ranucci, il pedinamento da Roma poi la bomba con la miccia a mano | Tre boati, due colpi, «quell’esplosione non è stata l’unica» 

Altre letture consigliate

ranucci pedinamento roma bombaAttentato a Sigfrido Ranucci: pedinamento da Roma e bomba con miccia a mano a Campo Ascolano - Esplosione contro l’auto di Sigfrido Ranucci a Campo Ascolano: pedinamento da Roma, bomba artigianale con miccia a mano. Riporta ilquotidianodellazio.it

ranucci pedinamento roma bombaAttentato a Sigfrido Ranucci, il pedinamento da Roma poi la bomba con la miccia a mano. La caccia con le telecamere e le celle telefoniche - Gli attentatori sapevano che il giornalista sarebbe tornato a casa a Campo Ascolano dopo due giorni di assenza. Scrive msn.com

ranucci pedinamento roma bombaRanucci, bomba sotto l’auto: il giornalismo d’inchiesta finisce nel mirino - Nella notte una bomba rudimentale esplode sotto la macchina del noto giornalista Sigfrido Ranucci fuori Roma, arrecando danni gravi anche alla vettura della figlia. Da panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Ranucci Pedinamento Roma Bomba