Gli attentatori sapevano che il giornalista sarebbe tornato a casa a Campo Ascolano dopo due giorni di assenza. Hanno atteso che la scorta lo lasciasse e andasse via. Il contrattempo per l'arrivo in auto della figlia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Ranucci, il pedinamento da Roma poi la bomba con la miccia a mano | Tre boati, due colpi, «quell’esplosione non è stata l’unica»