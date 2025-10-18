Ranucci il caso diventa polemica politica Schlein | Libertà a rischio con l’estrema destra al potere Meloni | Puro delirio vergogna – Il video
«In Italia c’è una estrema destra al governo che sta tagliando la spesa pubblica, la sanità, la scuola, sta bloccano le nostre proposte di salario minimo. Stanno producendo solo propaganda, odio e polarizzazione». Con queste parole la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo al Congresso del Pse parla dell’ attentato contro il giornalista Rai e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. «La settimana scorsa – ha dichiarato Schlein – Meloni a Firenze ha detto che l’opposizione è peggio di Hamas. Voglio solidarizzare con Ranucci vittima di un attentato terribile: la libertà e la democrazia è a rischio quando l’estrema destra è al governo ». 🔗 Leggi su Open.online
