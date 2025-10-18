Ranucci dall’esplosione alle indagini | Delineato contesto ci sono 4-5 tracce

(Adnkronos) – Dall'esplosione ai primi sviluppi nelle indagini. "Abbiamo delineato con i magistrati un contesto. Ci sono quattro-cinque tracce importanti che però per coincidenza alla fine riconducono sempre agli stessi ambiti. Sono cose molto complesse da provare", così Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, lasciando la procura di Roma al termine dell’audizione con i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com