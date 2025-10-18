Ranucci dai clan alla droga | cinque piste dietro l' attentato
Sarebbero quattro o cinque le piste su cui stanno lavorando gli investigatori per capire chi ci sia dietro l'attentato contro Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report su Rai 3. La sua auto è stata fatta esplodere proprio davanti a casa la mattina scorsa. I primi sospetti ricadrebbero su esponenti della criminalità locale per via degli affari collegati al porto di Fiumicino dove, come si legge sul Corriere della Sera, sarebbero in ballo investimenti da centinaia di milioni di euro per la nascita di un polo in grado di ospitare le grandi navi da crociera. Il litorale compreso fra Ostia e Torvajanica, infatti, è un territorio dove si incrociano gli interessi dei clan albanesi e dei clan legati a camorra e malavita romana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
