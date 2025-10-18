Ranucci dai clan alla droga | cinque piste dietro l' attentato

Liberoquotidiano.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarebbero quattro o cinque le piste su cui stanno lavorando gli investigatori per capire chi ci sia dietro l'attentato contro Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report su Rai 3. La sua auto è stata fatta esplodere proprio davanti a casa la mattina scorsa. I primi sospetti ricadrebbero su esponenti della criminalità locale per via degli affari collegati al porto di Fiumicino dove, come si legge sul Corriere della Sera,  sarebbero in ballo investimenti da centinaia di milioni di euro per la nascita di un polo in grado di ospitare le grandi navi da crociera. Il litorale compreso fra Ostia e Torvajanica, infatti, è un territorio dove si incrociano gli interessi dei clan albanesi e dei clan legati a camorra e malavita romana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

ranucci dai clan alla droga cinque piste dietro l attentato

© Liberoquotidiano.it - Ranucci, dai clan alla droga: cinque piste dietro l'attentato

Leggi anche questi approfondimenti

ranucci clan droga cinqueAttentato a Sigfrido Ranucci: gli affari dei clan e la criminalità organizzata, le piste seguite dagli inquirenti - Sono quattro/cinque le piste seguite dai carabinieri riguardo l'attentato subito da Sigfrido Ranucci nella sua abitazione di Pomezia ... Segnala fanpage.it

ranucci clan droga cinqueAttentato a Ranucci, la firma della malavita locale con manovalanza ultrà. Faro sugli appalti per il nuovo porto di Fiumicino - In passato le minacce di clan e cartelli della droga messicani e dell'estrema destra ... Lo riporta roma.corriere.it

ranucci clan droga cinqueRanucci, la pista della criminalità locale che ha agito su commissione: dalle famiglie di Ostia alla malavita albanese - Ascoltato dai pm, il giornalista parla di «quattro o cinque tracce che riconducono a un unico ambito». Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ranucci Clan Droga Cinque