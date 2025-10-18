Ranucci botta e risposta Schlein-Meloni | Democrazia a rischio Vergogna

"Il governo di Giorgia Meloni sta tagliando la sanità pubblica, con 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi. E taglia la scuola pubblica, mentre blocca la nostra proposta sul salario minimo. Fanno propaganda ogni giorno”: la segretaria del Pd Elly Schlein torna ad attaccare la premier e l'esecutivo durante il congresso del Partito dei Socialisti europei ad Amsterdam. "A Firenze, la settimana scorsa - ha poi aggiunto la leader dem - la premier ha detto che l’opposizione è peggio dei terroristi. In questo clima, voglio esprimere la mia solidarietà al giornalista d’inchiesta Sigfrido Ranucci perché ieri è esplosa una bomba davanti casa sua. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ranucci, botta e risposta Schlein-Meloni: "Democrazia a rischio", "Vergogna"

