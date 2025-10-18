Ranucci Bomba sotto casa
POMEZIA (Roma) Una bomba rudimentale, piazzata tra i vasi e un cancello. Con quasi un chilo di materiale esplosivo, molto probabilmente polvere pirica pressata. Senza timer, non è stata azionata a distanza ma con una miccia accesa a distanza. Sull’ordigno che ha danneggiato le auto del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci fuori da casa sua a Campo Ascolano in zona Pomezia indaga l’Antimafia, insieme a Digos e carabinieri. La bomba ha causato due esplosioni alle 22.17 dell’altroieri, ha fatto sapere Ranucci: "C’è stato un salto di qualità, qualcuno mi sta osservando. La bomba è stata collocata dove già avevano piazzato dei proiettili". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
