Ranucci analisi dei Ris sull’ordigno | L’autore conosceva i miei spostamenti

Ildifforme.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"L'immobile ha più ingressi, ma io faccio sempre lo stesso tratto ed entro sempre da quel lato, dove è saltata l'auto", ha spiegato il giornalista. Inoltre, Ranucci ha spiegato di credere che questo evento sia in qualche modo collegato all'annuncio delle inchieste che Report mostrerà nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ranucci analisi ris sull8217ordignoAttentato a Sigfrido Ranucci, Ris al lavoro sui reperti dell'ordigno - I carabinieri del Ris sono al lavoro sui reperti dell’ordigno rudimentale che giovedì sera ha semidistrutto le due auto del giornalista Sigfrido Ranucci, davanti alla sua abitazione a Pomezia, centro ... Scrive msn.com

