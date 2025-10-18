Ranucci analisi dei Ris sull’ordigno | L’autore conosceva i miei spostamenti
"L'immobile ha più ingressi, ma io faccio sempre lo stesso tratto ed entro sempre da quel lato, dove è saltata l'auto", ha spiegato il giornalista. Inoltre, Ranucci ha spiegato di credere che questo evento sia in qualche modo collegato all'annuncio delle inchieste che Report mostrerà nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Approfondisci con queste news
Bomba per Ranucci, Saviano: "Chi fa analisi e inchieste ormai è diventato un bersaglio" - X Vai su X
Quattro piste sul chilo di esplosivo a Ranucci Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina - facebook.com Vai su Facebook
Attentato a Sigfrido Ranucci, Ris al lavoro sui reperti dell'ordigno - I carabinieri del Ris sono al lavoro sui reperti dell’ordigno rudimentale che giovedì sera ha semidistrutto le due auto del giornalista Sigfrido Ranucci, davanti alla sua abitazione a Pomezia, centro ... Scrive msn.com