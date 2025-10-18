Rally Raid – A Loeb la gara a Moraes il titolo W2RC

In Marocco l’alsaziano della Dacia torna al successo dopo tre anni. Beffa finale per Nasser Al-Attiyah, il brasiliano è campione del mondo Tre anni dopo la sua ultima vittoria in un rally-raid, in Spagna, Sébastien Loeb è tornato al trionfo imponendosi nel Rallye du Maroc, ultima prova del World Rally-Raid Championship (W2RC), navigato per l’occasione . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

