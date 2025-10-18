Rally Europa Centrale 2025 Rovanpera in testa dopo quattordici speciali Tanak secondo con distacco
Si è oggi conclusa la terza giornata del Rally Europa Centrale 2025, dodicesimo e terzultimo round del Mondiale WRC 2025. In attesa della giornata finale di domenica, oggi si sono disputate sei tappe speciali che hanno alterato la classifica. La tappa numero nove, che ha aperto il sabato sull’asfalto mitteleuropeo è stata conquistata da Kalle Rovanpera (Toyota). Il finlandese è riuscito ad anticipare Ott Tanak (Hyundai, +0.08) e Sebastien Ogier (Toyota, +01.3). Stesso vincitore per la SS10, con Rovanpera che questa volta ha concluso il percorso di 21.95 chilometri beffando Elfyn Evans (Toyota, +06. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Wrc, virtuale tripletta Toyota nel Rally dell'Europa Centrale: Ogier ha appena 6 decimi su Rovanperä. Ev... - X Vai su X
?BAR O'CLOCK? Gli orari e programmi TV per sabato 18/10 : GP degli Stati Uniti (Formula 1) 4 ore di Portimao (ELMS) 8 ore di Indianapolis (Intercontinental GTC) GP d'Australia (MotoGP) Spagna (World Superbike) Rally dell'Europa Centrale (WR - facebook.com Vai su Facebook
Il finlandese amministra il buon vantaggio sui rivali, mentre l'estone rafforza la seconda posizione - Gli aggiornamenti della terza giornata del Rally Europa Centrale: errore pesantissimo di Ogier in ottica mondiale - Si legge su motorbox.com
Rally dell’Europa Centrale, SS14: Ogier sbatte e si ritira, Rovanperä in solitaria - Mentre il finlandese ha chiuso la giornata con un consistente vantaggio sugli inseguitori, il leader del mondiale si è ritirato per un incidente ... Segnala formulapassion.it
Penalità per Elfyn Evans al Rally di Europa Centrale - Inizio complicato per Elfyn Evans e Scott Martin al Rally di Europa Centrale. Lo riporta rallyssimo.it