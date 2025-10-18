rally europa centrale 2025 rovanpera in testa dopo quattordici speciali tanak secondo con distacco

Si è oggi conclusa la terza giornata del Rally Europa Centrale 2025, dodicesimo e terzultimo round del Mondiale WRC 2025. In attesa della giornata finale di domenica, oggi si sono disputate sei tappe speciali che hanno alterato la classifica. La tappa numero nove, che ha aperto il sabato sull’asfalto mitteleuropeo è stata conquistata da Kalle Rovanpera (Toyota). Il finlandese è riuscito ad anticipare Ott Tanak (Hyundai, +0.08) e Sebastien Ogier (Toyota, +01.3). Stesso vincitore per la SS10, con Rovanpera che questa volta ha concluso il percorso di 21.95 chilometri beffando Elfyn Evans (Toyota, +06. 🔗 Leggi su Oasport.it

