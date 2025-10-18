RAI1 SCATENATA CONTRO CANALE 5! FIORELLO PRIMA DI AFFARI TUOI CON LA PENNICANZA

A sorpresa e senza alcun annuncio su Rai1, Fiorello svela che sbarca sull'ammiraglia con una striscia per lanciare "La Pennicanza", la trasmissione che conduce su Radio2. Fiorello e l'inseparabile Biggio annunciano da Instagram, mentre sono in auto, che "stiamo tornando in radio, ma ci vediamo prima in tv". Poi passano in rassegna tutto il palinsesto di Rai1. Fino a svelare che dopo il Tg1 e prima di Affari Tuoi "non c'è niente" di domenica e quindi il 19 ottobre alle 20.30 ci sarà questo speciale de "La Pennicanza" su Rai1 con il celebre showman. Si parla di creare una versione tv della trasmissione radiofonica destinata alla seconda serata di Rai2, tra le idee dei vertici Rai.

