ragnatele e grasso stratificato scatta la multa per la pasticceria

Civitanova, 18 ottobre 2025 – Ragnatele sui muri e grasso stratificato nel laboratorio di una pasticceria a Fontespina, multa per il titolare dell’attività commerciale. Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Ancona hanno effettuato controlli e ispezioni nei locali e nelle attività delle Marche per accertare la genuinità degli alimenti e la pulizia degli ambienti di lavoro, a tutela della salute pubblica. Nel mirino dei carabinieri è finita una pasticceria di Civitanova, che si trova in zona Fontespina. Il titolare dell’attività, al termine dei controlli, è stato sanzionato con una multa di mille euro per aver tenuto i locali e le attrezzature in precarie condizioni igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

