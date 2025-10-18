Ragazzo ucciso a Perugia | accoltellato alla gola

Iltempo.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' un ragazzo di 23 anni, di origini albanesi, il giovane morto nella notte nel parcheggio della facolta' di Matematica dell'Universita' di Perugia. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, e' stato raggiunto da una coltellata alla gola che non gli ha dato scampo. E' morto praticamente sul colpo, senza che il personale del 118 potesse far niente. Secondo le prime ricostruzioni, il 23enne sarebbe stato ferito al culmine di una lite tra due gruppi che si ipotizza sia scoppiata per motivi futili. Gli inquirenti escluderebbero questioni di droga. L'episodio è ritenuto estraneo al mondo universitario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ragazzo ucciso a perugia accoltellato alla gola

© Iltempo.it - Ragazzo ucciso a Perugia: accoltellato alla gola

News recenti che potrebbero piacerti

ragazzo ucciso perugia accoltellatoPerugia, ragazzo ucciso con una coltellata alla gola nel parcheggio dell'Università: aveva 23 anni - Così è stato trovato un giovane originario delle Marche sabato mattina alla 4 nel parcheggio della facoltà di Matematica. Si legge su ilmessaggero.it

ragazzo ucciso perugia accoltellatoPerugia, ragazzo ucciso con una coltellata nel parcheggio dell'Università - Così è stato trovato un giovane originario delle Marche sabato mattina alla 4 nel parcheggio della facoltà di Matematica. Segnala msn.com

ragazzo ucciso perugia accoltellatoPERUGIA, GIOVANE DI 23 ANNI ACCOLTELLATO E UCCISO DAVANTI ALLA FACOLTA’ DI MATEMATICA - PERUGIA – Un giovane di 23 anni è stato trovato morto nel parcheggio della facoltà di Matematica a Perugia. Da primapaginachiusi.it

Cerca Video su questo argomento: Ragazzo Ucciso Perugia Accoltellato