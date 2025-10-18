Ragazzo trovato morto sotto a un cavalcavia a Salza Irpina | è precipitato per diversi metri

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo è stato trovato morto in una zona impervia sotto a un cavalcavia sulla strada statale Ofantina (ss7 bis), nel territorio del comune di Salza Irpina, in provincia di Avellino. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

