Ragazzo trovato morto sotto a un cavalcavia a Salza Irpina | è precipitato per diversi metri
Un ragazzo è stato trovato morto in una zona impervia sotto a un cavalcavia sulla strada statale Ofantina (ss7 bis), nel territorio del comune di Salza Irpina, in provincia di Avellino. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
