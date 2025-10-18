Ragazzo di 23 anni trovato morto nel parcheggio dell'Università a Perugia | è stato accoltellato

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto nel parcheggio della facoltà di matematica dell'Università di Perugia. Pare sia stato accoltellato al culmine di una lite. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

