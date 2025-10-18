Ragazzo accoltellato durante una lite a Perugia trovato morto nel parcheggio dell' Università
AGI - Un ragazzo è stato trovato morto nel parcheggio della facoltà di matematica dell'Università di Perugia. Il giovane sarebbe stato accoltellato mortalmente nel corso di una lite. Indagini sono in corso. 🔗 Leggi su Agi.it
