ragazzo accoltellato alla gola durante una lite a perugia trovato morto nel parcheggio de

Ragazzo accoltellato alla gola durante una lite a Perugia trovato morto nel parcheggio
AGI - È un ragazzo di 23 anni, di origini albanesi, il giovane morto nella notte nel parcheggio della facoltà di Matematica dell'Università di Perugia. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, è stato raggiunto da una coltellata alla gola che non gli ha dato scampo. È morto praticamente sul colpo, senza che il personale del 118 potesse far niente. Secondo le prime ricostruzioni, il 23enne sarebbe stato ferito al culmine di una lite tra due gruppi che si ipotizza sia scoppiata per motivi futili. Gli inquirenti escluderebbero questioni di droga. L'episodio è ritenuto estraneo al mondo universitario. 🔗 Leggi su Agi.it
Ragazzo accoltellato durante una lite a Perugia, trovato morto nel parcheggio dell'Università