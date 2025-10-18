Rafah stop prolungato | Israele congela la riapertura del valico

Sbircialanotizia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafah resta chiuso. La decisione arriva con una nota dell’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu e congela, “fino a nuovo avviso”, il varco tra Striscia di Gaza ed Egitto, nonostante attese e annunci contrastanti nelle ultime ore. Sullo sfondo, il nodo più doloroso: la restituzione dei resti degli ostaggi caduti e gli impegni dell’intesa che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

rafah stop prolungato israele congela la riapertura del valico

© Sbircialanotizia.it - Rafah, stop prolungato: Israele congela la riapertura del valico

Leggi anche questi approfondimenti

rafah stop prolungato israeleGaza, Netanyahu: "Valico di Rafah chiuso fino a che Hamas non restituirà tutti gli ostaggi morti" - L'Organizzazione mondiale della Sanità aveva annunciato poco prima che sarebbe stato aperto lunedì per trasferire malati e feriti ... adnkronos.com scrive

rafah stop prolungato israeleIsraele-Hamas, il valico di Rafah resterà chiuso. Consegnate altre 4 salme alla Croce Rossa - Sheikh firmato l'accordo, dopo la liberazione di 20 ostaggi israeliani ancora in vita e la scarcerazione di 1 ... Come scrive fanpage.it

Israele chiude il valico di Rafah: «Aiuti limitati fino alla restituzione di tutti i corpi degli ostaggi» - Prime crepe nell’accordo: la Croce Rossa spiega che ci vorranno giorni o settimane per trovarli, con 55 milioni di tonnellate di macerie da rimuovere ... Secondo unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Rafah Stop Prolungato Israele