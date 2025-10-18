Rafah stop prolungato | Israele congela la riapertura del valico
Rafah resta chiuso. La decisione arriva con una nota dell’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu e congela, “fino a nuovo avviso”, il varco tra Striscia di Gaza ed Egitto, nonostante attese e annunci contrastanti nelle ultime ore. Sullo sfondo, il nodo più doloroso: la restituzione dei resti degli ostaggi caduti e gli impegni dell’intesa che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
