Legnano (Milano), 18 ottobre 2025 – Il radon è la seconda causa di tumore al polmone: pochi conoscono questa realtà e allora ben venga l’incontro organizzato per dare il via a una campagna di rilevazione che possa contribuire ad aggiornare la mappa delle radiazioni causate da questo gas in tutto il nostro territorio, un fenomeno non ancora sufficientemente conosciuto. Ad andare sull’argomento è Ats Milano, che ha organizzato per martedì allo Spazio27b di via Girardi a Legnano un incontro aperto al pubblico sul tema dei rischi associati alla presenza del gas radon nelle abitazioni e sulle possibili soluzioni tecniche di prevenzione e mitigazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Radon nelle abitazioni: campagna di misurazione nel Legnanese