Radiati senza frontiere | medici sospesi per abusi e negligenze tornano in corsia oltre confine

Avete mai pensato che il medico che vi visita, quello a cui affidate la vostra salute, potrebbe essere stato cancellato dall’albo in un altro Paese e continuare comunque a esercitare liberamente in ospedale? Non è fantascienza, ma una realtà documentata da un’inchiesta internazionale che ha messo a nudo un sistema di controlli così fragile da permettere a professionisti radiati per abusi, negligenze o violenze di varcare un confine e riprendere la carriera come se nulla fosse. Il risultato è inquietante: oltre cento casi accertati di dottori esclusi dall’abilitazione alla professione ma regolarmente attivi in altri Paesi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Radiati senza frontiere: medici sospesi per abusi e negligenze tornano in corsia oltre confine

