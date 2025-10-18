Rabbia e indignazione dei presidi | Ogni anno queste forme di protesta diventano vandalismo puro

"Mi ha dato molto fastidio chi ha sostenuto le occupazioni. Significa non rendersi conto della situazione territoriale. Non è una questione di appartenenza politica ma di coscienza civile. Non è pacifico alzare le barricate a volto coperto". La dirigente scolastica dell’Istituto Galilei-Pacinotti, Gabriella Giuliani, è categorica. Ha partecipato anche lei al sopralluogo in via Italo Possenti per portare la sua testimonianza di un’occupazione che da un plesso all’altro può essere riassunta in una sola parola: distruttiva. Per Giuliani andrebbe aperta una riflessione a livello socio-politico: "La lotta politica attraverso l’occupazione non è lo strumento adatto e ogni anno è estremamente dannoso per la scuola". 🔗 Leggi su Lanazione.it

