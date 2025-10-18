Quinta giornata basket Eurolega 2025 26 | Bologna sbanca Villeurbanne

Terza vittoria per la Virtus Bologna che, nella quinta giornata Basket Eurolega 202526, passe a Lione battendo l’Asvel per 90-83. I felsinei, sotto per tre quarti di gara, vengono fuori alla distanza completando la rimonta grazie a un super Edwards, autore di 36 punti. QUINTA GIORNATA BASKET EUROLEGA 202526: ASVEL-VIRTUS BOLOGNA 83-90 Terza vittoria su cinque partite per le V nere, che riescono a spuntarla grazie ad un grande ultimo quarto, considerando che i francesi sono sempre avanti nei momenti che contano: +3 alla fine del primo quarto, con la distanza che persiste anche all’intervallo lungo e a dieci minuti dal termine, quando il risultato premia ancora il team di casa avanti di tre. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Quinta giornata basket Eurolega 2025/26: Bologna sbanca Villeurbanne

