Tempo di lettura: 2 minuti E’ accusato di tentato omicidio ed ha solo 14 anni. Sarebbe stato lui ad accoltellare, più volte, un ragazzino più grande di lui, di solo un anno. L’aggressione, martedì scorso, avvenne nel centro storico di Napoli, all’uscita dalla scuola in via Benedetto Croce. Ed oggi c’è un primo provvedimento: la denuncia del 14enne. Ancora violenza tra minorenni, dunque. Quella mattina il 14enne non era solo, era con altri ragazzini. Tutti, vittima e aggressori, quasi sicuramente frequentano la stessa scuola e il motivo dell’aggressione potrebbe essere legato proprio a questo. Quel giorno prima ci fu una discussione – è probabile che ce ne fossero state altre anche prima – poi l’accoltellamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Quindicenne accoltellato, denunciato un ragazzo di 14 anni