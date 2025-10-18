Questo orologio Sector è il degno erede di quello che portavi negli anni ' 90 e adesso è in super offerta

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Appena un orologio Sector spunta all'orizzonte la memoria di Millennial e Generazione X sussulta. E grida adrenalina, sport, sfide al limite. Risale infatti al 1991 il lancio ufficiale della linea Sector No Limits, accompagnato da una campagna pubblicitaria storica che risuona forte e chiaro ancora oggi. D'altronde un orologio Sector - dai modelli al quarzo diver, skin diver e crono, a quelli automatici con la collezione Golden Eagle - è sempre riuscito a coniugare alla perfezione i valori di resistenza e affidabilità, anche in condizioni estreme. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

