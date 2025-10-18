Questi gorilla non dovrebbero essere qui abbandonati tra la sporcizia è frustrante per loro | otto primati disperati in un’ex zoo Il video diventa virale

Un video ha fatto molto chiacchierare sul Web perché mostra uno dei gorilla del Bristol Zoo battere contro il vetro di uno stabilimento abbandonato, apparentemente per attirare l’attenzione dei visitatori. Lo stabile, che ospitava otto gorilla, come dimostra il video stesso mostrato dal tabloid The Sun, è in evidente stato di incuria, invaso da sterpaglie, ruggine e vetri rotti. La clip è accompagnata dalla scritta: “ Bristol Zoo: cosa state nascondendo? Cosa non volete che si sappia? Questi gorilla non dovrebbero essere qui ”. La Bristol Zoological Society ha risposto, assicurando che gli animali sono seguiti quotidianamente da personale esperto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

