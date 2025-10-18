Gentile direttore Feltri, sono indignata per le parole pronunciate da Maurizio Landini contro la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il leader della Cgil ha usato il termine «cortigiana», lasciando intendere chiaramente che si trattasse di un insulto a sfondo sessuale, una forma elegante per dire prostituta. A me pare un attacco sessista a tutti gli effetti: la solita parola riservata alla donna quando non si hanno argomenti. Eppure non ho visto alcuna indignazione. Non una voce dalle istituzioni, non una femminista che si sia ribellata, nessun partito a sinistra che abbia preso le distanze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Quel silenzio ipocrita sugli insulti a Meloni