Quel dolore cronico che non ti lascia mai | così l’intelligenza artificiale in Romagna può cambiare migliaia di vite

“La diagnosi è arrivata come una condanna, vedevo solo la morte come soluzione finale”“Quando hai una sciatalgia non ci dormi la notte, diventi matto”“Mi dicevano che ero solo stressata, poi ho scoperto di soffrire di fibromialgia”“Il dolore cronico è questa cosa tremenda che non ti abbandona mai. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

