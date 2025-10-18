Quei fondi del Pnrr non spesi in Sicilia Schifani corre ai ripari | Rimossi i dirigenti inattivi

Nelle quattro pagine scritte ieri di getto e subito inviate ai 9 assessorati che gestiscono i quasi due miliardi di fondi del Pnrr assegnati alla Sicilia Renato Schifani ha messo per iscritto che alla perdita di finanziamenti corrisponderà la rimozione dall’incarico dei dirigenti che non hanno speso in tempo (entro il 30 giugno), le risorse. E, in seconda battuta, poiché perdere fondi esporrebbe. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Quei fondi del Pnrr non spesi in Sicilia, Schifani corre ai ripari: «Rimossi i dirigenti inattivi»

